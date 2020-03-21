Мир не играет в хоккей. ЧМ-2020 отменили из-за коронавируса

ТАСС, 21 марта. Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Решение нелегко далось Международной федерации хоккея (IIHF), однако оно назревало и виделось лишь делом времени. В Швейцарии насчитывается свыше 6 тыс. зараженных новым коронавирусом, более 60 человек умерли. Президент IIHF Рене Фазель не раз подчеркивал, что проведение чемпионата мира без зрителей невозможно. Не получилось бы и перенести мировое первенство на более поздний срок. "Чемпионат мира нельзя было никуда перенести на ближайшие месяцы, даже если бы угроза коронавируса сошла на нет. Это связано с тем, что на турнире все равно не будет игроков НХЛ, у которой в это время должен продолжиться сезон", - пояснил ТАСС источник в Федерации хоккея России (ФХР).

На эту тему Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

IIHF в марте отменила все турниры под эгидой организации, включая юниорский чемпионат мира (среди игроков не старше 18 лет) в США и женский чемпионат мира в Канаде. Также были отменены чемпионаты мира среди мужских команд в низших дивизионах. Фазель неоднократно подчеркивал, что постоянно находился на связи со швейцарским правительством и до последнего надеялся на проведение мирового первенства среди команд элитного дивизиона. Однако в субботу и он вынужден был сдаться, признав проведение турнира невозможным. "Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью", - приводит пресс-служба IIHF слова руководителя федерации. Места проведения ЧМ могут измениться В релизе IIHF отмечается, что чемпионат мира не мог быть перенесен в другую страну. С учетом того, что места проведения грядущих турниров определены до 2025 года, IIHF примет решение относительно возможности проведения одного из будущих чемпионатов в Швейцарии на конгрессе организации. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены). "Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, но все может поменяться", - сказал Фазель ТАСС. Фазель еще раз подчеркнул, что мировое первенство 2023 года должно пройти в Санкт-Петербурге, однако окончательно ситуация прояснится после обсуждения на ближайшем ежегодном конгрессе, который может пройти в июне. "Многие люди спрашивают меня по поводу переноса турнира в Швейцарии, но сейчас слишком рано это обсуждать, ситуация меняется каждый день. Нам нужно смотреть, какова будет повестка конгресса, что на нем будет предложено. Будем идти шаг за шагом", - отметил он.

IIHF отмечает, что в ближайшее время для болельщиков, успевших купить билеты на матчи чемпионата мира, будет доступна информация о порядке возврата денежных средств. "Сколько денег IIHF потеряла из-за вируса? Эти цифры конфиденциальны на данный момент, но мы застрахованы, у нас есть резервы для подобных ситуаций, мы в очень безопасном положении", - отметил Фазель в беседе с ТАСС. Президентский срок 70-летнего Фазеля в IIHF завершается в нынешнем году. Глава организации не намерен переизбираться и сложит полномочия на конгрессе федерации, который должен состояться в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Фазель мечтал уйти, проведя чемпионат мира в родной Швейцарии, однако красивого ухода друга России, который возглавляет IIHF с 1994 года, не получится. В начале июня IIHF должна обнародовать список кандидатов на пост нового президента организации. "Когда ситуация прояснится, мы определим дату конгресса. Посмотрим, что будет с вирусом. Конгресс зависит от людей, нам надо, чтобы все собрались в Цюрихе. Посмотрим, можно ли к тому времени будет путешествовать", - сказал Фазель ТАСС. Отмена была необходима Решение об отмене чемпионата мира представители всех федераций поддержали единогласно. "Мы знаем, что данное решение должно было быть принято. На данном этапе это разумное и логичное решение, которое мы, безусловно, поддерживаем", - сказал ТАСС заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. "Мы ожидали, что чемпионат мира отменят. Все турниры отменяются, сезоны и тренировки заканчиваются, поэтому для нас это решение не стало сюрпризом. Но здоровье всегда на первом месте. Самое главное, чтобы все игроки, тренеры, болельщики и все люди были здоровы", - сказал в беседе с ТАСС главный тренер сборной Чехии Милош Ржига. Такое же мнение высказал и главный тренер шведской сборной Юхан Гарпенлёв.

На эту тему Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

За последний месяц были отменены практически все крупные международные соревнования, включая чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти в 12 странах. Все ведущие хоккейные чемпионаты, в частности НХЛ и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), приостановили свои первенства. Продолжается лишь чемпионат Белоруссии. "Решение ожидаемое. Сейчас главная задача - победить этот вирус, потом уже проводить развлекательные мероприятия, спортивные соревнования", - сказал ТАСС олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. "Сейчас речь идет о людях, их здоровье и безопасности участников. Если бы IIHF не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира. На данный момент это общечеловеческие стандарты, поэтому такие решения принимаются. Думаю, что IIHF до последнего надеялась, что справится, но, видимо, сейчас ситуация стала такой, что необходимо было принять это решение", - отметил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Конец сезона не повод расслабляться Федерация хоккея России в своем заявлении отметила, что сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения IIHF, так как безопасность и здоровье людей являются наивысшими ценностями. Организация поблагодарила болельщиков, игроков, тренеров, всех, кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР также надеется, что часть отмененных турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесена на другие сроки. "Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022", - подчеркивается в заявлении.

На эту тему Сборная России по хоккею после отмены ЧМ продолжит подготовку к Олимпиаде