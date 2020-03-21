Бах: отмена Олимпийских игр в Токио разрушит мечту тысяч спортсменов

ТАСС, 21 марта. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что отмена Олимпийских игр 2020 года в Токио разрушит мечты нескольких тысяч спортсменов. Комментарий Баха приводит немецкая радиостанция Südwestrundfunk.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

"Отмена Олимпийских игр в этом году разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов. Такое решение было бы наименее справедливым. Вы не можете отложить Олимпийские игры до следующей субботы, как футбольный матч. Организация Олимпийских игр требует огромных затрат сил и средств, в связи с чем принятие решения об отмене или переносе осуществимо только при полной проработке его последствий", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.