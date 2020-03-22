Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на ОИ, если МОК не перенесет их

ТАСС, 22 марта. Победитель чемпионата мира по фехтованию в Казани - 2014 немец Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступления на летних Олимпийских играх в Токио в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение провести соревнования в запланированные даты. Об этом Хартунг заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA).

"Я не приму участие в Олимпийских играх, если они состоятся в запланированные даты, - сказал Хартунг. - Я хочу показать отказом свое отношение к сложившейся ситуации [с пандемией коронавируса] и совершить правильный поступок".