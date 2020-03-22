Благотворительный фонд клуба НХЛ "Калгари" выделит $1,15 млн для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 22 марта. Благотворительный фонд, основанный клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари", пожертвует $1,15 млн в организации одноименного города, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В сложившейся ситуации медицинские и социальные организации выполняют невероятно важную работу, мы благодарим их за это, - заявил председатель фонда Джефф Маккейг. - Мы продолжим оказывать помощь этим организациям и призываем всех соблюдать их рекомендации".

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса, руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат к середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 15 января, на данный момент число заболевших приближается к 1 тыс. человек, 12 из них умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.