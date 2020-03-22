Комиссия атлетов Канады: МОК и оргкомитет ОИ иногда не видят в спортсменах "живых людей"

ТАСС, 22 марта. Комиссия атлетов Канады считает, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2020 года не всегда видят в спортсменах "живых людей". Текст сообщения комиссии приводит канадский портал CBC.

В субботу комиссия атлетов разослала каждому спортсмену, входящему в свой состав, письмо, в котором рассматривается вопрос проведения Игр в Токио.

"Мы верим, что здоровье и безопасность спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх, [из-за ситуации с коронавирусом] являются приоритетами МОК, МПК [Международного паралимпийского комитета] и оргкомитета Игр, однако иногда складывается впечатление, что в спортсменах не видят "живых людей", - говорится в письме. - Равно как и вы, мы не хотим, чтобы Игры были отменены. Тем не менее мы хотим быть уверены в том, что при принятии решения [о проведении или отмене] вопросы здоровья и безопасности будут рассмотрены в первую очередь".

Из-за того, что на данный момент разыграно всего около 57% путевок на Игры, многие атлеты "пребывают в неопределенном состоянии, тем более что спортсмены ограничены в возможностях тренироваться из-за мер по борьбе с коронавирусом".

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, Федерация легкой атлетики США (USATF), Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), Королевская испанская федерация легкой атлетики (RFEA). Чемпион мира по фехтованию Хартунг заявил, что не выступит на Олимпийских играх, если МОК не перенесет их. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Президент МОК Томас Бах заявил, что отмена Игр разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.