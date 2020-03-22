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Летние олимпийские виды спорта

Стал известен список кандидатов в женскую сборную России по спортивной гимнастике на ОИ

Состав не является окончательным, отбор в сборную будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренерский штаб определился со списком кандидатов в женскую сборную России по спортивной гимнастике на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

"У девочек в число кандидатов вошли Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина и Ульяна Перебиносова", - сказала Родионенко.

Также Родионенко отметила, что трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Мария Пасека, серебряный призер Игр и чемпионка мира Дарья Спиридонова и обладательница золотой медали чемпионата Европы Анастасия Ильянкова выбыли из списка претендентов, так как не являются многоборцами. В отдельных видах гимнастки завоевать олимпийские лицензии не смогли.

Данный список не является окончательным. Отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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