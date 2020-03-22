Стал известен список кандидатов в женскую сборную России по спортивной гимнастике на ОИ

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренерский штаб определился со списком кандидатов в женскую сборную России по спортивной гимнастике на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

"У девочек в число кандидатов вошли Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Яна Ворона, Елена Герасимова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Александра Щеколдина и Ульяна Перебиносова", - сказала Родионенко.

Также Родионенко отметила, что трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Мария Пасека, серебряный призер Игр и чемпионка мира Дарья Спиридонова и обладательница золотой медали чемпионата Европы Анастасия Ильянкова выбыли из списка претендентов, так как не являются многоборцами. В отдельных видах гимнастки завоевать олимпийские лицензии не смогли.

Данный список не является окончательным. Отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.