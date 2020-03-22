Гимнасты Нагорный, Далалоян и Аблязин претендуют на попадание в сборную России на ОИ

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратные чемпионы мира Никита Нагорный и Артур Далалоян, а также пятикратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин вошли в список кандидатов в мужскую сборную России по спортивной гимнастике на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко.

Аблязин на одной из ноябрьских тренировок получил переломы ног. Весной он возобновил тренировки.

"Готовиться будут Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Иван Стретович, Владислав Поляшов, Дмитрий Ланкин, Алексей Ростов, Александр Чичеров, Денис Юров, Максим Синичкин, Кирилл Прокопьев, - сказала Родионенко. - Денис Аблязин тоже будет на подготовке. Мы рассчитываем, что к Кубку России он уже будет готов, сейчас Денис в хорошем состоянии, в основном готовит кольца".

Данный список не является окончательным. Заключительный отбор в сборную на Олимпийские игры 2020 года в Токио будет проходить на Кубке России, который планируется провести с 27 июня по 3 июля.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.