Бучневич сообщил, что не планировал ехать на ЧМ и надеется сыграть в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич не рассчитывал на попадание в сборную России на чемпионат мира и надеется сыграть в плей-офф НХЛ. Об этом Бучневич сообщил ТАСС.

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих. "Нью-Йорк Рейнджерс" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ и отстает от зоны плей-офф на два очка. Чемпионат НХЛ с 12 марта приостановлен на неопределенный срок.

"Я думаю, что и не попал бы в состав на чемпионат мира. Но, вообще, я не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ. Я думаю, что мы бы вышли в плей-офф, и если чемпионат возобновится, то еще попадем. Поэтому комментировать отмену чемпионата мира даже не хочу", - сказал хоккеист.

В текущем сезоне НХЛ Бучневич провел 68 матчей, забросил 16 шайб и отдал 30 результативных передач. Он является серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира. За национальную сборную России нападающий выступал на чемпионате мира 2018 года, где российские хоккеисты в четвертьфинале проиграли канадцам со счетом 4:5 в овертайме.