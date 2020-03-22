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КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов назначен спортивным директором ХК "Адмирал"

Клуб из Владивостока занял последнее место в Восточной конференции в текущем сезоне

ТАСС, 22 марта. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов стал спортивным директором клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

"Сергей Немчинов знаком со спортивной структурой "Адмирала" и уже приступил к формированию тренерского штаба и команды", - говорится в заявлении пресс-службы.

Немчинов является воспитанником московских "Крыльев Советов", за которые начал выступать на профессиональном уровне в сезоне-1981/82, после этого он играл за ярославский "Локомотив" и московский ЦСКА. С сезона-1991/92 начал выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Немчинов становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" (сезон-1993/94) и "Нью-Джерси" (сезон-1999/00). Также в НХЛ он играл за "Ванкувер" и "Нью-Йорк Айлендерс". Всего на счету российского нападающего 761 матч в североамериканской лиге, в котором он набрал 345 очков (152 шайбы + 193 голевые передачи).

После возвращения из НХЛ Немчинов провел два сезона в российской Суперлиге за ярославский "Локомотив" и в 2004 году завершил карьеру хоккеиста. За сборную России он провел 49 матчей, в которых набрал 19 очков (11+8). Он является серебряным призером Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (1989, 1990), а также бронзовым призером мирового первенства (1991).

С 2007 по 2009 год Немчинов занимал пост главного тренера молодежной сборной России, с 2009 по 2011 год он был главным тренером и генеральным менеджером ХК ЦСКА.

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