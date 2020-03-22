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Распространение коронавируса нового типа

Генсек Латвийской федерации хоккея: процесс переноса ЧМ является юридически сложным

Турнир 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенести на другой год чемпионат мира по хоккею, утвержденный конгрессом Международной федерации хоккея (IIHF), очень сложно в юридическом и финансовом плане. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

В субботу из-за коронавируса был отменен чемпионат мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС о том, что на данный момент места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы утверждены, турнир 2021 года пройдет в Белоруссии и Латвии. Однако ситуация с хозяевами мировых первенств окончательно прояснится на конгрессах IIHF.

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"Нужно начинать серьезную дискуссию о том, как это все будет меняться, решения об изменениях в IIHF может принять только конгресс. Надо отделить желаемое от действительного: может, и есть желание перенести какой-то чемпионат мира, но в реальности это сделать сложно, - сказал Козиолс. - Есть целый комплекс серьезных вопросов, которые нужно решать, и с нами пока их не обсуждали. Конгресс будет выслушивать наше мнение, он принимает решение после выслушивания аргументов и не может отменить существующие договора, учитывая финансовые и юридические последствия".

"Существует юридическая база организации проведения всех чемпионатов мира. Латвия и Белоруссия заключили договор о проведении чемпионата мира между собой, с IIHF и "Инфронтом" (маркетинговый партнер IIHF - прим. ТАСС), с аренами, спонсорами, гостиницами. Мы набираем людей на работу, у нас есть юридические и финансовые обязательства перед друг другом, спонсорами", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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Распространение коронавируса нового типа
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