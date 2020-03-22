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Влияние коронавируса на спорт

Генсек Латвийской федерации хоккея: IIHF не имела других вариантов, кроме отмены ЧМ-2020

Турнир, который должен был пройти в мае в Швейцарии, был отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких других вариантов, кроме отмены чемпионата мира по хоккею, у Международной федерации хоккея (IIHF) не было. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс.

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В субботу из-за коронавируса был отменен чемпионат мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Отмечается, что турнир не будет перенесен на другой срок в этом году.

"Это единственно правильное решение, я вообще не вижу никаких других вариантов. К тому, что сейчас происходит в мире, нужно относиться очень серьезно", - сказал Козиолс.

IIHF из-за коронавируса отменила все международные соревнования под своей эгидой, начиная с марта, включая женский и юниорский чемпионаты мира.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

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