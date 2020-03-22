Тарпищев: закрытие спортивных объектов приводит к проблемам с тренировками теннисистов

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Из-за закрытия спортивных объектов на карантин по причине пандемии коронавируса у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее были отменены турнир в Индиан-Уэллсе, финал Кубка Федерации, а также до 7 июня приостановлено проведение всех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень. 124-й розыгрыш турнира должен пройти с 20 сентября по 4 октября.

"Сейчас ни у кого нет понимания, как будет складываться ситуация в мире, остается только следить за тем, как развиваются события, - сказал Тарпищев. - Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Но неясно когда - календарный год же нельзя растянуть. Плюс из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом. Ситуация очень сложная".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.