Привалов призвал к революции в российском биатлоне

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. В то же время Александр Логинов на чемпионате мира принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке. Кандидаты на место в тренерском штабе сборной России на новый сезон должны определиться к 6 апреля.

"Есть много серьезных вопросов. Чтобы перестроиться в работе, надо все вдумчиво проанализировать, сделать определенные выводы, - сказал Привалов. - Исходя из этих выводов менять и тренеров, и, при необходимости, руководство. В биатлоне надо делать революцию, потому что терпеть это дальше уже невозможно. Просто-напросто стыдно, что наш вид спорта с ведущих позиций опустился ниже плинтуса".

"Призывая к изменениям, я не говорю лично о президенте Союза биатлонистов России Владимире Драчеве, а о том, что есть серьезные проблемы во всем. Команду опустили на такой низкий уровень, что точечными решениями проблему уже не решить. По одной только методике подготовки вопросов очень много", - добавил он.

Привалов считает, что уже не первый год тренерский штаб сборной России в подготовительный период уделяет слишком мало внимания объемным тренировкам. Это негативно сказывается на скоростной выносливости спортсменов. "Я не могу сказать, смогут ли тренеры перестроиться в этой работе, но разобраться в этом надо. Надо искать тех, кто сможет подумать головой. Это очень важно", - сказал он.

"Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие единства в коллективе среди тренеров. Когда мы работали, у нас был дружный коллектив, его даже можно было назвать семьей. Мы работали на взаимоуважении друг к другу, а сейчас этого нет", - подчеркнул Привалов.