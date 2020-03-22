Российские шорт-трекисты и конькобежцы из-за коронавируса проведут предсезонные сборы в РФ

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье и чемпионат России по шорт-треку на отдельных дистанциях.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Союз конькобежцев России рассматривает только российские базы для проведения предсезонных сборов конькобежцев и шорт-трекистов в мае этого года. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"У нас прошла рабочая встреча с тренерами по конькобежному спорту, с тренерами по шорт-треку было удаленное общение. По большому счету, с тренерским составом конькобежного спорта итоги сезона подведены, и более-менее понятны планы на период подготовки. В силу тех обстоятельств, в которых мы все сейчас находимся, эти планы пока не утверждены", - рассказала Барышева.

"Вынуждены были отменить все апрельские мероприятия, - добавила собеседница агентства. - Предварительно планируем начинать предсезонную подготовку команд с мая. В нынешней ситуации мы рассматриваем места проведения сборов только на территории России".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 306 случаев заражения.