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Зимние олимпийские виды спорта

Привалов считает, что биатлонисту Логинову необходимо совершенствовать стрелковые навыки

Россиянин в минувшем сезоне занял седьмое место в общем зачете Кубка мира

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Лидеру сборной России по биатлону Александру Логинову необходимо совершенствовать свои стрелковые навыки. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборных СССР и России, двукратный олимпийский призер Александр Привалов.

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28-летний Логинов в минувшем сезоне впервые стал чемпионом мира, в общем зачете Кубка мира он занял седьмое место.

"Надо перестраивать стрелковую подготовку. Возьмем Логинова - нашего единственного на сегодня талантливого спортсмена, - сказал Привалов. - Ему надо изменять стрельбу, потому что он стреляет на "подлавливании". У него стрельба может получиться, но в следующий раз может произойти пусть небольшой, но срыв. Так - на "подлавливании" - поначалу стрелял Йоханнес Бё, но после он перестроился, и срывы у него теперь бывают только чисто психологические".

В минувшем сезоне у Логинова один из лучших в мире процент попадания на огневых рубежах (88). У победителя Кубка мира Йоханнеса Бё - 89%.

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Зимние олимпийские виды спорта
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