Привалов считает, что биатлонисту Логинову необходимо совершенствовать стрелковые навыки

28-летний Логинов в минувшем сезоне впервые стал чемпионом мира, в общем зачете Кубка мира он занял седьмое место.

"Надо перестраивать стрелковую подготовку. Возьмем Логинова - нашего единственного на сегодня талантливого спортсмена, - сказал Привалов. - Ему надо изменять стрельбу, потому что он стреляет на "подлавливании". У него стрельба может получиться, но в следующий раз может произойти пусть небольшой, но срыв. Так - на "подлавливании" - поначалу стрелял Йоханнес Бё, но после он перестроился, и срывы у него теперь бывают только чисто психологические".

В минувшем сезоне у Логинова один из лучших в мире процент попадания на огневых рубежах (88). У победителя Кубка мира Йоханнеса Бё - 89%.