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Влияние коронавируса на спорт

Вице-президент IIHF: федерация не обсуждала идею переноса ЧМ-2020

В субботу IIHF объявила об отмене турнира из-за пандемии коронавируса
Штаб-квартира Международной федерации хоккея (IIHF), Цюрих REUTERS/Arnd Wiegmann
Описание
Штаб-квартира Международной федерации хоккея (IIHF), Цюрих
© REUTERS/Arnd Wiegmann

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не обсуждала вариант переноса чемпионата мира 2020 года на более поздний срок. Об этом ТАСС рассказал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

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"Я считаю, что в этой ситуации могло быть только одно решение, единственно правильное решение - мы не могли проводить чемпионат мира. Было очень тяжело его перенести. У меня была такая идея сначала, но это вообще не обсуждалось, потому что все чемпионаты, включая НХЛ, сейчас взяли паузу и вполне возможно, что они будут доигрываться до сентября или еще позже. Поэтому перенос был невозможным", - пояснил Куммола.

Чемпионом мира 2019 года является сборная Финляндии. "Единственный позитивный момент в том, что чемпионата мира не состоится - это то, что сборная Финляндии два года подряд будет действующим чемпионом мира", - сказал Куммола.

Впервые чемпионат мира состоялся в 1920 году в рамках зимних Олимпийских игр, с 1930 года турнир проходит ежегодно. До этого чемпионат мира не проводился с 1940 по 1946 год, а также в 1980, 1984 и 1988 годах. Самой титулованной командой является сборная Канады, в активе которой 26 золотых медалей турнира, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - пять раз. Чемпионат мира следующего года планируется провести в Белоруссии и Латвии.

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