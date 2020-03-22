Вице-президент IIHF: федерация не обсуждала идею переноса ЧМ-2020

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

"Я считаю, что в этой ситуации могло быть только одно решение, единственно правильное решение - мы не могли проводить чемпионат мира. Было очень тяжело его перенести. У меня была такая идея сначала, но это вообще не обсуждалось, потому что все чемпионаты, включая НХЛ, сейчас взяли паузу и вполне возможно, что они будут доигрываться до сентября или еще позже. Поэтому перенос был невозможным", - пояснил Куммола.

Чемпионом мира 2019 года является сборная Финляндии. "Единственный позитивный момент в том, что чемпионата мира не состоится - это то, что сборная Финляндии два года подряд будет действующим чемпионом мира", - сказал Куммола.

Впервые чемпионат мира состоялся в 1920 году в рамках зимних Олимпийских игр, с 1930 года турнир проходит ежегодно. До этого чемпионат мира не проводился с 1940 по 1946 год, а также в 1980, 1984 и 1988 годах. Самой титулованной командой является сборная Канады, в активе которой 26 золотых медалей турнира, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - пять раз. Чемпионат мира следующего года планируется провести в Белоруссии и Латвии.