Новую дату боя Чудинов - Чилемба объявят после улучшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Новая дата боя между российским боксером Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой будет определена после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Бой Чудинов - Чилемба должен был состояться 21 марта во Владикавказе, но был перенесен.

"Новая дата будет определена после улучшения ситуации с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке россиянина 22 победы (15 нокаутом), два поражения. Прошлый бой Чудинов также провел во Владикавказе, победив в декабре 2019 года француза Хассана Н'Дам Н'Жикама решением судей. Россиянин владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 годах, один раз его защитил.

Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом), потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи.