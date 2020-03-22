Футболисты "Зенита" продолжат тренироваться дома до 29 марта

ТАСС, 22 марта. Игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" продолжат выполнять тренировочную программу в домашних условиях до 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 10 апреля.

"Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях. Тренировочный центр клуба будет полностью закрыт для посещения", - говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.