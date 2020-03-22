IIHF не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост президента

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге. Ранее нынешний президент IIHF Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

"В настоящее время полугодовой конгресс, на котором будет проводиться голосование, все еще запланирован на сентябрь, срок подачи заявок от кандидатов остается в силе", - сообщили в пресс-службе.

В субботу IIHF отменила чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих. Также был отменен конгресс IIHF, который должен был состояться 22 и 23 мая. Как сообщил Фазель ТАСС, конгресс может пройти в середине июня.