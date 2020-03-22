Футболисты "Тамбова" возобновят тренировки 1 апреля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Футболисты "Тамбова" в связи с паузой в чемпионате России были отпущены домой, они приступят к тренировкам 1 апреля. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

"Мы распустили команду по домам. Тренировки должны начаться с 1 апреля. Раньше проверок на коронавирус точно никаких не будет, а потом посмотрим, что скажут врачи. Пока у нас все спокойно, заболевших нет", - сказала Коновалова.

Министерство спорта РФ 18 марта рекомендовало отменить или перенести все соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) приостановлена до 10 апреля.

"Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.