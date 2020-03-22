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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: МОК отсрочил на месяц принятие решения по Олимпаде-2020

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа
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© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 22 марта. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) примет окончательное решение по проведению Олимпийских игр 2020 года не раньше чем через четыре недели. Об этом в Twitter написал журналист британского телеканала ITV Стив Скотт.

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"Исполком МОК дал себе еще четыре недели отсрочки до принятия окончательного решения по Олимпиаде в Токио. Будет проведена оценка, прежде чем принять альтернативные планы. Впервые установлены сроки для принятия решения", - написал Скотт.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

Теги
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