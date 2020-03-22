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Турнир претендентов по шахматам

Костенюк: выиграть турнир претендентов порой сложнее, чем матч за мировую корону

Россиянин Ян Непомнящий возглавляет турнирную таблицу после пяти туров
Александра Костенюк Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Костенюк
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк отметила изнурительный формат турнира претендентов. Она рассказала ТАСС, что выиграть эти соревнования порой сложнее, чем матч за мировую шахматную корону.

В воскресенье Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Ван Хао в партии пятого тура турнира претендентов и возглавил таблицу.

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"Сыграно только пять туров, и серьезные выводы делать рано. Кандидатский турнир как раз и отличается тем, что он длинный, изнурительный. Уверена, многое решится во втором круге, ближе к финишу, - сказала Костенюк. - Пока же можно говорить о тех, кому удался старт, это немаловажно. Ян Непомнящий среди них и идет во главе турнирной таблицы, что радует".

"Кандидатские турниры - это вообще настоящее испытание, у девушек их ввели совсем недавно. И у нас, и у мужчин участвуют восемь шахматистов, и попасть в их число архисложно. Выиграть еще сложнее, и порой кажется, что даже сложнее, чем матч на первенство мира", - призналась Костенюк.

Турнир претендентов в Екатеринбурге завершится 3 апреля. В турнирной таблице лидирует Непомнящий (3,5 очка), далее идут Максим Вашье-Лаграв (3), Ван Хао, Фабиано Каруана, Александр Грищук (по 2,5), Кирилл Алексеенко, Аниш Гири, Дин Лижэнь (по 2).

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