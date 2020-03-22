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Зимние олимпийские виды спорта

Никитина и Трегубов стали чемпионами России по скелетону

Турнир прошел в Сочи
Елена Никитина EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Елена Никитина
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 22 марта. Елена Никитина и Никита Трегубов заняли первые места в одиночных соревнованиях у женщин и мужчин соответственно на чемпионате России по скелетону. Соревнования проходили в Сочи.

Никитина по итогам заездов показала результат 1 минута 54,14 секунды. Второе место заняла Рената Хузина (1.55,09), бронза досталась Юлии Канакиной (1.55,33).

Трегубов финишировал с результатом 1.52,01. Вторым стал Александр Третьяков (1.52,05), третьим - Владислав Семенов (1.52,73).

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в ее активе серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира, а также три золотые и одна серебряная награда первенств Европы. 25-летний Трегубов - серебряный призер Игр 2018 года, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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