Никитина и Трегубов стали чемпионами России по скелетону

ТАСС, 22 марта. Елена Никитина и Никита Трегубов заняли первые места в одиночных соревнованиях у женщин и мужчин соответственно на чемпионате России по скелетону. Соревнования проходили в Сочи.

Никитина по итогам заездов показала результат 1 минута 54,14 секунды. Второе место заняла Рената Хузина (1.55,09), бронза досталась Юлии Канакиной (1.55,33).

Трегубов финишировал с результатом 1.52,01. Вторым стал Александр Третьяков (1.52,05), третьим - Владислав Семенов (1.52,73).

Никитиной 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в ее активе серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира, а также три золотые и одна серебряная награда первенств Европы. 25-летний Трегубов - серебряный призер Игр 2018 года, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира.