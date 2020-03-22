{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Стульнева выиграл чемпионат России по бобслею в двойках и четверках

Соревнования прошли в Сочи

ТАСС, 22 марта. Экипаж Алексея Стульнева стал чемпионом России по бобслею в соревнованиях двоек и четверок. Турнир прошел в Сочи.

По итогам заездов в двойках Стульнев и Илья Малых показали результат 1 минуту 57,27 секунды. Ростислав Гайтюкевич и Кирилл Антюх заняли второе место (+0,15). Бронзовые награды достались Максиму Андрианову и Роману Кошелеву (+0,38).

В соревнованиях четверок победу одержали Стульнев, Павел Буряков, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов (1.50,09), второе место разделили экипажи Андрианова и Гайтюкевича (+0,41).

Стульнев является серебряным призером чемпионата мира 2012 года среди юниоров в соревновании двоек. В минувшем сезоне в общем зачете Кубке мира по бобслею в двойках россиянин занял седьмое место, в четверках - шестое.

У женщин победу одержали Надежда Сергеева и Елена Мамедова (1.55,32), второе место у Полины Назарук и Анны Парфеновой (+0,11), третье - у Алены Осипенко и Юлии Шокшуевой (+0,32).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
ЦСКА прервал аренду японского футболиста Нисимуры в "Портимоненсе" из-за коронавируса
Форвард вернется на родину к семье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС