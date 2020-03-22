Экипаж Стульнева выиграл чемпионат России по бобслею в двойках и четверках

ТАСС, 22 марта. Экипаж Алексея Стульнева стал чемпионом России по бобслею в соревнованиях двоек и четверок. Турнир прошел в Сочи.

По итогам заездов в двойках Стульнев и Илья Малых показали результат 1 минуту 57,27 секунды. Ростислав Гайтюкевич и Кирилл Антюх заняли второе место (+0,15). Бронзовые награды достались Максиму Андрианову и Роману Кошелеву (+0,38).

В соревнованиях четверок победу одержали Стульнев, Павел Буряков, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов (1.50,09), второе место разделили экипажи Андрианова и Гайтюкевича (+0,41).

Стульнев является серебряным призером чемпионата мира 2012 года среди юниоров в соревновании двоек. В минувшем сезоне в общем зачете Кубке мира по бобслею в двойках россиянин занял седьмое место, в четверках - шестое.

У женщин победу одержали Надежда Сергеева и Елена Мамедова (1.55,32), второе место у Полины Назарук и Анны Парфеновой (+0,11), третье - у Алены Осипенко и Юлии Шокшуевой (+0,32).