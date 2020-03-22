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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлисты Демидова и Чупа стали чемпионами России в хафпайпе

Соревнования прошли в Миассе

ТАСС, 22 марта. Фристайлисты Валерия Демидова и Павел Чупа выиграли золотые медали чемпионата России в хафпайпе. Соревнования прошли в Миассе (Челябинская область).

Демидова стала победительницей в женских соревнованиях, набрав 88,8 балла. Второе место заняла Полина Агнцева (75,2), третье - Ярославна Мунтян (73,6).

В соревнованиях мужчин Чупа набрал 94,0 балла. Серебряную медаль завоевал Роман Егоров (92,6), бронзовую - Федор Муралев (84,2).

Демидовой 20 лет, по итогам минувшего сезона она стала первой в истории россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в хафпайпе. 25-летний Чупа является бронзовым призером Универсиады 2015 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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