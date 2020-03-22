Глава Минздрава Франции против отправки спортсменов на ОИ-2020 в Токио

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил против отправки сборной на летние Олимпийские игры в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.
"Могу ли я требовать переноса Олимпийских игр, будучи министром здравоохранения? Нет. Могу ли я себе представить, как мы будем отправлять наших спортсменов в Японию или просить их тренироваться в хороших условиях? Ответ - нет", - сказал он.
Ранее агентство AFP распространило заявление председателя Французской федерации легкой атлетики Андре Жиро, который призвал отложить состязания в Токио до осени. По его словам, аналогичного мнения придерживаются американские федерации легкой атлетики и плавания.
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил в воскресенье, что примет окончательное решение по проведению Олимпийских игр 2020 года в течение четырех недель.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.