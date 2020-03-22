Глава Минздрава Франции против отправки спортсменов на ОИ-2020 в Токио

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил против отправки сборной на летние Олимпийские игры в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

"Могу ли я требовать переноса Олимпийских игр, будучи министром здравоохранения? Нет. Могу ли я себе представить, как мы будем отправлять наших спортсменов в Японию или просить их тренироваться в хороших условиях? Ответ - нет", - сказал он.