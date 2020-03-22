World Athletics приветствует решение МОК рассмотреть варианты отсрочки Олимпиады

Отмечается, что ассоциация готова сотрудничать с МОК и международными федерациями по вопросам проведения Игр в альтернативные даты.

ТАСС, 22 марта. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Ранее в воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что МОК в течение четырех недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.