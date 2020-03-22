Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова вернулась в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Зал в Сан-Хосе, где тренировался Нурмагомедов, был закрыт для посетителей по распоряжению местных властей.

"В США никого, все в России", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов 18 апреля должен провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Изначально бой планировалось провести в Нью-Йорке, однако позднее местные власти запретили данное мероприятие из-за коронавируса. В настоящий момент UFC занят поиском новой локации для боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.