СМИ: Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены на три месяца или на год

ТАСС, 23 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов возможного переноса летних Олимпийских игр в Токио, в том числе отложить соревнования до октября 2020 года или июля 2021 года. Об этом сообщает британская газета The Times.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. По информации источника, Игры могут быть перенесены ровно на три месяца и начаться 24 октября либо быть отложены до июля 2021 года.

Ранее глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу обратился к Баху с просьбой о переносе. Также с просьбой перенести Игры в Токио выступили, в частности, национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, Хорватии, Федерация легкой атлетики США, испанские федерации футбола и легкой атлетики.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.