Министр по делам ОИ: эстафета олимпийского огня начнется по плану

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Старт эстафеты олимпийского огня в Японии 26 марта будет проходить в соответствии с изначальным планом, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом в понедельник заявила журналистам министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

"На данном этапе мы исходим из того, что она начнется по плану", - сказала она.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, выступая в парламенте, заявил, что вариант с отсрочкой проведения летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник НОК Канады первым отказался отправить сборную на Олимпийские игры в Токио.

В Японии к настоящему моменту выявлено свыше 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). Число летальных исходов составляет 49.