Шахматист Непомнящий отметил, что удачно подготовился к партии с Ван Хао

22 марта Непомнящий белыми фигурами обыграл Ван Хао и благодаря этому стал лидером в турнирной таблице с 3,5 очка. У Ван Хао в активе 2,5 очка.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий после победы над китайцем Ван Хао в партии пятого тура турнира претендентов в Екатеринбурге отметил, что подготовился к этому противостоянию удачнее, чем к предыдущим. Об этом он рассказал журналистам.

"Пока сыграно не так много партий, поэтому рано радоваться своему лидерству. Однако приятно победить белыми. Я рад, что в этот раз подготовка оказалась более удачной, чем в предыдущих "белых" партиях", - сказал Непомнящий.

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.