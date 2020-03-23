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Турнир претендентов по шахматам

Шахматист Гири рассказал, что не смог победить Каруану, несмотря на хорошие шансы

В партии пятого тура турнира претендентов представитель Нидерландов сыграл с американцем вничью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Шахматист из Нидерландов Аниш Гири не смог добиться решающего перевеса в партии пятого тура турнира претендентов в Екатеринбурге с американцем Фабиано Каруаной, несмотря на хорошие шансы и разные варианты игры. Об этом сообщил журналистам сам Гири.

22 марта Гири белыми фигурами сыграл вничью с Каруаной. В активе Каруаны 2,5 очка, у Гири на пол-очка меньше.

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"Мне нравилась моя позиция, в которой у меня был выбор между разными вариантами. Фабиано упорно боролся, однако у меня были шансы на большее. Тем не менее добиться решающего перевеса за доской мне не удалось. Могу отметить, что до определенного момента это была хорошая партия", - сказал Гири.

Каруана же отметил, что не был доволен своей позицией. "Аниш удивил меня продолжением в дебюте, и я не помнил, как точно реагировать. Очевидно, что мои действия оказались не слишком удачными. Хорошо, что в дальнейших обострениях мне удалось спастись", - отметил он.

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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