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Влияние коронавируса на спорт

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Мори выразил уверенность, что Игры не будут отменены

Соревнования запланированы на период с 24 июля по 9 августа
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Возможность полной отмены летних Олимпийских игр в Токио сейчас не рассматривается, а перенос соревнований является одним из возможных вариантов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в японской столице председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"В воскресенье я провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно", - сказал Мори.

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По его словам, МОК, оргкомитет Олимпиады и власти Токио будут обсуждать дальнейшую судьбу соревнований, и их перенос на другие даты будет "рассматриваться в числе других вариантов". "Мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану", - добавил Мори. Он также отметил, что японская сторона берет в расчет тот факт, что спортсмены и национальные олимпийские комитеты других стран стали проявлять все большее беспокойство на фоне распространения коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, выступая в парламенте, заявил, что вариант с переносом летних Олимпийских игр в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

На данный момент Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную на Игры в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

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