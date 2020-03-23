Шахматист Алексеенко отметил, что набирает форму после первых партий турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Кирилл Алексеенко отметил, что стал играть лучше после первых партий турнира претендентов в Екатеринбурге. Такое мнение он выразил журналистам.
22 марта Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. В турнирной таблице у россиянина 2 очка, у французского шахматиста на очко больше.
"Что касается моей игры, то я чувствую себя лучше, чем в первых партиях. По крайней мере, не делаю таких серьезных ошибок. Поэтому все в порядке", - сказал Алексеенко.
Также отметил свою хорошую форму Вашье-Лаграв. "Это лишь начало турнира, на котором важно только первое место, поэтому все основное еще впереди", - отметил он.
В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Участники сыграют в два круга, турнир завершится 3 апреля. В случае равенства очков при ранжировании игроков первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и, наконец, коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у победителей окажутся равными, 4 апреля пройдет тай-брейк. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.