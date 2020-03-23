Шахматист Алексеенко отметил, что набирает форму после первых партий турнира претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Российский шахматист Кирилл Алексеенко отметил, что стал играть лучше после первых партий турнира претендентов в Екатеринбурге. Такое мнение он выразил журналистам.

22 марта Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. В турнирной таблице у россиянина 2 очка, у французского шахматиста на очко больше.

"Что касается моей игры, то я чувствую себя лучше, чем в первых партиях. По крайней мере, не делаю таких серьезных ошибок. Поэтому все в порядке", - сказал Алексеенко.

Также отметил свою хорошую форму Вашье-Лаграв. "Это лишь начало турнира, на котором важно только первое место, поэтому все основное еще впереди", - отметил он.