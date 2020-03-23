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Абэ заявил о невозможности проведения Олимпиады в нынешних условиях

Японский премьер выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Олимпиады с главой МОК Томасом Бахом
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/JIJI PRESS
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", - сказал он. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ранее руководитель японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типаВлияние коронавируса на спорт
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