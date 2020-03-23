Колосков: президент ФИФА Инфантино провел большую работу по очищению футбола

Инфантино с 2000 по 2015 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с 2009 по 2015 год занимая пост генерального секретаря организации. В феврале 2015-го после коррупционного скандала в ФИФА, в результате которого пост президента покинул Йозеф Блаттер, он был избран главой Международной федерации футбола. В 2019 году Инфантино был переизбран на новый срок, его полномочия рассчитаны до 2023 года.

"Прежде всего, Инфантино много сделал для европейского футбола, - сказал Колосков. - Я был членом исполкома УЕФА, когда он был генеральным секретарем - они вместе с Мишелем Платини (президентом УЕФА с 2007 по 2015 год - прим. ТАСС) очень много сделали для того, чтобы стабилизировать ситуацию в европейском футболе. Вы помните G14 (объединение ведущих европейских клубов, которое представляло их общие интересы при переговорах с ФИФА и УЕФА - прим. ТАСС), балтийскую лигу, северную лигу и прочие деструктивные тенденции - чего только не придумывали. За счет авторитета Платини и работоспособности Инфантино они сумели избавиться от этих тенденций".

"При Платини и Инфантино было сделано очень много для того, чтобы в разы увеличить премии за участие в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В два или три раза были увеличены доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав - этим, как правило, занимается генеральный секретарь", - добавил собеседник агентства.

Также Колосков отметил, что в период работы Инфантино в УЕФА был проведен поиск оптимального формата проведения второго по значимости клубного турнира - Кубка УЕФА, который с сезона-2009/10 носит название Лига Европы. "Эти маркетинговые ходы в большей степени, думаю, были предложены им. Клубы и федерации получили просто немыслимые доходы. Все это они сделали вместе с Платини, но, как правило, основная работа возлагается на генерального секретаря", - сказал он.

При Инфантино в ФИФА стало больше порядка

"Что касается ФИФА, здесь я меньше знаком с этой работой, потому что не был членом исполкома и совета организации, - признал Колосков. - Но знаю, что была проведена большая работа по очищению футбола, по борьбе с нездоровыми явлениями и коррупцией, которая процветала не в самой ФИФА, а в ряде континентальных конфедераций. Были созданы несколько комитетов, которые контролировали деятельность членов совета и руководителей национальных ассоциаций; были разработаны специальные документы для этого контроля, совершенно новые полномочия появились у комитета по этике; были созданы палата расследований и судейская палата. Все это привело к тому, что порядка в ФИФА стало больше".

Также почетный президент РФС отметил роль Инфантино в том, что чемпионат мира 2018 года, несмотря на нападки на Россию в западных СМИ, прошел в нашей стране. "Его роль в том, что он сумел отстоять чемпионат мира в России, огромна - вы помните, сколько было подходов со стороны американских конгрессменов и прессы, в особенности английской. Он был непоколебим и жестко довел идею о проведении чемпионата мира в России, после чего неоднократно подчеркивал, что этот турнир был лучшим за всю историю. Как финал - решение совета ФИФА о том, что чемпионат мира 2018 года в России был лучшим в истории турнира", - отметил он.

"Я не все идеи Инфантино поддерживаю - в частности, расширение состава участников финального этапа чемпионата мира до 48 команд вместо 32, а также изменение структуры клубного чемпионата мира, одним из авторов изначального формата которого я являюсь. Вместе с тем это говорит о том, что идут поиски того, чтобы больше пропагандировать футбол, дать шанс небольшим и средним федерациям участвовать в финальных стадиях чемпионата мира, плюс в ФИФА появилось много бывших выдающихся футболистов, которые возглавили различные комитеты и департаменты. Годы, проведенные Инфантино в футболе, прошли с пользой как для игры в Европе и мире, так и для него самого", - резюмировал Колосков.