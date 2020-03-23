Колосков: президент ФИФА Инфантино провел большую работу по очищению футбола

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отмечающий 50-летний юбилей президент Международной федерации футбола (ФИФА) швейцарец Джанни Инфантино за пять лет во главе организации проделал большую работу по очищению футбола. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.
Инфантино с 2000 по 2015 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с 2009 по 2015 год занимая пост генерального секретаря организации. В феврале 2015-го после коррупционного скандала в ФИФА, в результате которого пост президента покинул Йозеф Блаттер, он был избран главой Международной федерации футбола. В 2019 году Инфантино был переизбран на новый срок, его полномочия рассчитаны до 2023 года.
"Прежде всего, Инфантино много сделал для европейского футбола, - сказал Колосков. - Я был членом исполкома УЕФА, когда он был генеральным секретарем - они вместе с Мишелем Платини (президентом УЕФА с 2007 по 2015 год - прим. ТАСС) очень много сделали для того, чтобы стабилизировать ситуацию в европейском футболе. Вы помните G14 (объединение ведущих европейских клубов, которое представляло их общие интересы при переговорах с ФИФА и УЕФА - прим. ТАСС), балтийскую лигу, северную лигу и прочие деструктивные тенденции - чего только не придумывали. За счет авторитета Платини и работоспособности Инфантино они сумели избавиться от этих тенденций".
"При Платини и Инфантино было сделано очень много для того, чтобы в разы увеличить премии за участие в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. В два или три раза были увеличены доходы от продажи телевизионных и коммерческих прав - этим, как правило, занимается генеральный секретарь", - добавил собеседник агентства.
Также Колосков отметил, что в период работы Инфантино в УЕФА был проведен поиск оптимального формата проведения второго по значимости клубного турнира - Кубка УЕФА, который с сезона-2009/10 носит название Лига Европы. "Эти маркетинговые ходы в большей степени, думаю, были предложены им. Клубы и федерации получили просто немыслимые доходы. Все это они сделали вместе с Платини, но, как правило, основная работа возлагается на генерального секретаря", - сказал он.
При Инфантино в ФИФА стало больше порядка
"Что касается ФИФА, здесь я меньше знаком с этой работой, потому что не был членом исполкома и совета организации, - признал Колосков. - Но знаю, что была проведена большая работа по очищению футбола, по борьбе с нездоровыми явлениями и коррупцией, которая процветала не в самой ФИФА, а в ряде континентальных конфедераций. Были созданы несколько комитетов, которые контролировали деятельность членов совета и руководителей национальных ассоциаций; были разработаны специальные документы для этого контроля, совершенно новые полномочия появились у комитета по этике; были созданы палата расследований и судейская палата. Все это привело к тому, что порядка в ФИФА стало больше".
Также почетный президент РФС отметил роль Инфантино в том, что чемпионат мира 2018 года, несмотря на нападки на Россию в западных СМИ, прошел в нашей стране. "Его роль в том, что он сумел отстоять чемпионат мира в России, огромна - вы помните, сколько было подходов со стороны американских конгрессменов и прессы, в особенности английской. Он был непоколебим и жестко довел идею о проведении чемпионата мира в России, после чего неоднократно подчеркивал, что этот турнир был лучшим за всю историю. Как финал - решение совета ФИФА о том, что чемпионат мира 2018 года в России был лучшим в истории турнира", - отметил он.
"Я не все идеи Инфантино поддерживаю - в частности, расширение состава участников финального этапа чемпионата мира до 48 команд вместо 32, а также изменение структуры клубного чемпионата мира, одним из авторов изначального формата которого я являюсь. Вместе с тем это говорит о том, что идут поиски того, чтобы больше пропагандировать футбол, дать шанс небольшим и средним федерациям участвовать в финальных стадиях чемпионата мира, плюс в ФИФА появилось много бывших выдающихся футболистов, которые возглавили различные комитеты и департаменты. Годы, проведенные Инфантино в футболе, прошли с пользой как для игры в Европе и мире, так и для него самого", - резюмировал Колосков.