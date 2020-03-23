Авербух считает недопустимыми онлайн-шоу по фигурному катанию во время карантина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Проведение онлайн-шоу по фигурному катанию в период ограничения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса не нужно и даже недопустимо. Таким мнением с ТАСС поделился хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что практически все театры, музеи и филармонии готовы предложить своим посетителям онлайн-проекты на период ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Я предлагал идею поведения проекта "Ледниковый период" в телевизионном формате, мы ее обсуждали, но в итоге эта задумка не смогла выкристаллизоваться. Что касается онлайн-шоу, то, во-первых, это больше благотворительная акция, а на нее у меня лично сейчас ресурсов нет. Во-вторых, это требует определенных движений - люди должны собрать каток, работать на катке, они должны собираться. Но во время карантина это не просто ненужная, это преступная история - сейчас надо сидеть дома, и только этим можно решить вопрос, чтобы зараза не могла распространяться", - подчеркнул Авербух.

Что касается заработков спортсменов, то, по мнению собеседника ТАСС, ситуация общая для всех: "Фигуристам надо делать то же, что и всем - затягивать пояса и ждать лучших времен, сейчас все в равных условиях. Мы вправе думать о судьбе фигуристов, как и о судьбе всех людей, но сейчас определенная финансовая катастрофа у всех и каких-то исключений для фигуристов делаться не должно. Что касается первой обоймы спортсменов, то они получают зарплату, у них все нормально".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.