Анфиса Резцова считает, что лыжница Нильссон в биатлоне будет способна побеждать россиянок

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон после перехода в биатлон будет способна составить конкуренцию россиянкам, однако побороться за медали Игр 2022 года в Пекине ей будет сложно. Такое мнение ТАСС высказала Анфиса Резцова, которая является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону.

26-летняя Нильссон объявила о переходе в биатлон в воскресенье.

"У нас тоже ходят разговоры о том, что лыжниц надо перетягивать в биатлон, где у нас совсем крах, особенно ходом - сказала Резцова. - Будем следить за ней, не хотелось бы, конечно, но я предполагаю, что с нашими-то она точно посоперничает. Ходом однозначно. У нас такой провал, что не знаю, как из него выкарабкаться, такого огромного проигрыша у нас никогда не было".

Лучшей российской биатлонисткой в минувшем сезоне стала Екатерина Юрлова-Перхт (17-е место в общем зачете Кубке мира). Нильссон в 2018 году завоевала золото Олимпиады в лыжном спринте. Также на ее счету есть две серебряные и две бронзовые награды Игр. Шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

"Что касается этой шведки, то тут все индивидуально, поскольку лыжи и биатлон, несмотря на свою близость, являются совершенно разными видами спорта. Если у Резцовой так получилось, у Уле-Эйнара Бьорндалена неплохо получалось выступать в лыжных гонках, то это не означает, что получится у других. Это все единичные случаи", - отметила собеседница агентства.

"Но пусть попробует, никому это не запрещено, это не преступление. Я только "за", - добавила Резцова. - Но я считаю, что в любом виде спорта нужно потренироваться минимум пять лет, чтобы пошел какой-то результат, поэтому не думаю, что на Олимпиаде 2022 года она покажет что-то сверхъестественное".