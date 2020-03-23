{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Анфиса Резцова считает, что лыжница Нильссон в биатлоне будет способна побеждать россиянок

В воскресенье 26-летняя олимпийская чемпионка из Швеции объявила о переходе в другой вид спорта

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон после перехода в биатлон будет способна составить конкуренцию россиянкам, однако побороться за медали Игр 2022 года в Пекине ей будет сложно. Такое мнение ТАСС высказала Анфиса Резцова, которая является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и биатлону.

26-летняя Нильссон объявила о переходе в биатлон в воскресенье.

"У нас тоже ходят разговоры о том, что лыжниц надо перетягивать в биатлон, где у нас совсем крах, особенно ходом - сказала Резцова. - Будем следить за ней, не хотелось бы, конечно, но я предполагаю, что с нашими-то она точно посоперничает. Ходом однозначно. У нас такой провал, что не знаю, как из него выкарабкаться, такого огромного проигрыша у нас никогда не было".

Лучшей российской биатлонисткой в минувшем сезоне стала Екатерина Юрлова-Перхт (17-е место в общем зачете Кубке мира). Нильссон в 2018 году завоевала золото Олимпиады в лыжном спринте. Также на ее счету есть две серебряные и две бронзовые награды Игр. Шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

"Что касается этой шведки, то тут все индивидуально, поскольку лыжи и биатлон, несмотря на свою близость, являются совершенно разными видами спорта. Если у Резцовой так получилось, у Уле-Эйнара Бьорндалена неплохо получалось выступать в лыжных гонках, то это не означает, что получится у других. Это все единичные случаи", - отметила собеседница агентства.

"Но пусть попробует, никому это не запрещено, это не преступление. Я только "за", - добавила Резцова. - Но я считаю, что в любом виде спорта нужно потренироваться минимум пять лет, чтобы пошел какой-то результат, поэтому не думаю, что на Олимпиаде 2022 года она покажет что-то сверхъестественное".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Тарасова уверена, что разумные люди могут с пользой для себя провести время в самоизоляции
Тренер отметила, что нужно развиваться во всех направлениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС