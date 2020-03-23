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Влияние коронавируса на спорт

Крикунов: рекомендации мэра Москвы не скажутся на тренировочном процессе ХК "Динамо"

Главный тренер бело-голубых отметил, что команда начнет тренироваться 25 марта
Главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Владимир Крикунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина для пожилых жителей города на фоне пандемии коронавируса не скажутся на тренировочном процессе московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал 69-летний главный тренер столичного клуба Владимир Крикунов.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым жителям столицы временно ограничить контакты с другими людьми на период с 26 марта по 14 апреля. Домашний режим рекомендуется соблюдать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

"Я живу за городом, в Москве бываю редко, - сказал Крикунов. - Указ этот действует только для жителей Москвы, я там практически не появляюсь. Мы вообще редко бываем в городе".

"Тренироваться начнем только 25 марта. Мы же тренируемся не в Москве, а в Новогорске. Так что на тренировочном процессе это никак не скажется", - добавил главный тренер "Динамо".

КХЛ из-за пандемии коронавируса, а также после постановлений и указов местных властей об ограничении количества участников спортивных соревнований приняла решение приостановить сезон до 10 апреля. При этом участники второго раунда плей-офф финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" отказались участвовать в соревнованиях. СКА в 1/4 финала плей-офф должен был встретиться с "Йокеритом". Президент лиги Алексей Морозов рассказал, что КХЛ рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран, а также возможность проведения группового турнира и плей-офф с шестью клубами.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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Влияние коронавируса на спорт
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