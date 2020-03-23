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Влияние коронавируса на спорт

Тарасова уверена, что разумные люди могут с пользой для себя провести время в самоизоляции

Тренер отметила, что нужно развиваться во всех направлениях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Известный российский тренер Татьяна Тарасова не сомневается, что разумные люди с пользой для саморазвития проведут время в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рекомендовал пожилым москвичам временно ограничить контакты с другими людьми с 26 марта по 14 апреля. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать домашний режим.

"Думаю, разумный человек всегда найдет способ, как вести себя в такой ситуации - можно улучшать свой дом, читать, развиваться, - уверена Тарасова. - Жванецкий писал, что чем человек образованнее, тем он дольше живет, и жить ему интересно - он находит для себя каждодневное занятие. Есть прекрасные фильмы, есть книги, есть аудиокниги".

"А что касается физических упражнений - если у тебя есть всего три ступеньки, то и на них можно делать очень много разных упражнений. Если есть коврик для занятий - тем более. Можно растягиваться. Вообще нужно прокачивать себя во всех направлениях", - подчеркнула специалист.

В субботу на территории Москвы были введены дополнительные профилактические мероприятия. Начальник ЦСКА полковник Артем Громов издал приказ о закрытии до особого распоряжения объектов с массовым посещением людей на территории ЦСКА по Москве.

"Это необычная ситуация, в мире такое впервые происходит. Сейчас все меняется. Надеемся, когда-то это пройдет и мы снова сможем работать. Дорогие друзья, приятных вам дней без суеты", - сказала Тарасова.

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Влияние коронавируса на спорт
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