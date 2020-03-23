{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Приостановка футбольных турниров в Испании продлена на неопределенный срок

Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей по улучшению ситуации с коронавирусом
Описание
© EPA-EFE/BAKER SHUTTERSTOCK

ТАСС, 23 марта. Матчи испанских футбольных лиг перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей по улучшению ситуации с коронавирусом в Испании.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура, матчи должны были возобновиться 5 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В Испании на понедельник зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения, из них умерли более 2 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Российские фехтовальщики 28 марта начнут сбор на базе "Юг Спорт" в Сочи
По словам главного тренер сборной Ильгара Мамедова, работа будет идти над сохранением физических кондиций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС