Приостановка футбольных турниров в Испании продлена на неопределенный срок

ТАСС, 23 марта. Матчи испанских футбольных лиг перенесены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей по улучшению ситуации с коронавирусом в Испании.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура, матчи должны были возобновиться 5 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В Испании на понедельник зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения, из них умерли более 2 тыс. человек.