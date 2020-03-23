Тестирование на коронавирус в четверг пройдут 24 российских фехтовальщика

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские фехтовальщики, участвовавшие в этапе Гран-при в Будапеште, пройдут тестирование на коронавирус 26 марта. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

Этап Гран-при по фехтованию на шпагах прошел в Будапеште с 6 по 8 марта, позднее заражения были выявлены у ряда китайских и южнокорейских спортсменов. По возвращении в Россию национальная команда провела недельный сбор на озере Круглое.

"Симптомов заражения у команды не было, но после сбора спортсмены ушли на самоизоляцию, она закончилась, прошло 14 дней. Тестирование запланировано на четверг, в нем примут участие 24 спортсмена. Всех желающих пока проверять непросто, поэтому мы, имея соответствующую рекомендацию от FIE (Международной федерации фехтования), обратились с такой просьбой в ФМБА, и нам пошли навстречу", - сообщил Мамедов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.