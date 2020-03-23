Аникина: чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в Сочи в экстремальном режиме

Чемпионат России первоначально планировалось проводить на олимпийской трассе в Сочи с 24 по 25 марта, однако затем этот турнир был перенесен на 22 марта.

"Чемпионат России по бобслею и скелетону проходил в экстремальном режиме, но мы сумели соблюсти все нормы и правила, в соревнованиях в воскресенье участвовало меньше 100 человек, - заметила Аникина. - Нам очень повезло еще и в том, что на Красной Поляне наши спортсмены находились на протяжении почти трех недель, поэтому у нас там практически была карантинная зона. Да, нам пришлось сместить соревнования по графику, но самое главное, что они были проведены. Это поможет нам создать новую сборную на следующий сезон, исходя из последних объективных показателей".

"Очень хорошо сработала вся наша команда. И судьи, и тренеры, и спортсмены. Все с пониманием отнеслись к тому, что график соревнований был очень плотный. Спасибо и работникам трассы, которые сумели создать условия для проведения турнира", - продолжила собеседница ТАСС.

Чемпионами России 2020 года в скелетоне стали Елена Никитина и Никита Трегубов, в мужском бобслее дважды праздновали успех экипажи Алексея Стульнева (в двойках и четверках), в женском бобслее победили Надежда Сергеева и Елена Мамедова. "Сам чемпионат прошел на высоком уровне, но практически без сюрпризов. Победы в нем праздновали наши фавориты", - заключила Аникина.