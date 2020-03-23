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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев сообщил, что российские лыжники не заинтересованы в переходе в биатлон

В воскресенье олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон объявила о переходе в биатлон
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Среди входящих в состав сборной России по лыжным гонкам спортсменов пока нет желающих попробовать свои силы в биатлоне. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон в воскресенье объявила о переходе в биатлон. 26-летняя шведка является двукратной чемпионкой мира, еще пять раз она завоевывала серебряные медали мировых первенств.

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"Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон, - сказал Драчев. - Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники - шестые-седьмые номера - попробовали себя в биатлоне".

"Но при мне никто из лыжников тему перехода в биатлон не поднимал, хотя в прошлом многие олимпийские чемпионы раньше начинали как раз с лыж, - отметил четырехкратный чемпион мира по биатлону. - Это и Ольга Пылева, и Светлана Ишмуратова, я и сам сначала занимался лыжами. Анфиса Резцова - вообще уникальная спортсменка, она завоевала олимпийское золото и в лыжных гонках, и в биатлоне. Да, тогда времена были другие, но и таких людей, как она, мало".

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 16 марта заявила, что никогда не будет советовать лыжникам переходить в биатлон. "Лыжные гонки гораздо лучше", - заметила она.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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