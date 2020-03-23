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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт РФ в заочном режиме оценит выступления бобслеистов и скелетонистов в сезоне

Экспертный совет Министерства спорта РФ первоначально был запланирован на 27 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ из-за пандемии коронавируса не сможет в обычном режиме провести 27 марта заседание, на котором планировалось подвести итоги выступления сборных России по бобслею и скелетону в минувшем сезоне. Об этом сообщила ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

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"Экспертный совет Министерства спорта РФ первоначально был запланирован на 27 марта. Мы были настроены на то, чтобы отчитаться за сезон сразу после окончания чемпионата России. Но буквально неделю назад мы получили письмо, что в очном режиме это заседание не состоится", - заметила Аникина.

"Но сейчас от нас ждут отчета по предложенной форме. Мы отправим его в письменном виде. А экспертный совет, видимо, в заочном режиме примет свое решение", - сказала собеседница ТАСС.

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