FIBA: организаторы Олимпийских игр в Токио должны обеспечить безопасность игроков

В понедельник председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори выразил уверенность, что Олимпиада в Токио, которая запланирована на период с 24 июля по 9 августа, не будет отменена. При этом он отметил, что существует возможность переноса соревнований. 22 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение о проведении Олимпиады будет принято в течение четырех недель.

"Что касается Олимпийских игр, то МОК ясно дал понять, что их отмена не стоит на повестке дня. Вчера исполнительный комитет МОК объявил, что он должен начать четырехнедельный этап консультаций с международными федерациями и другими заинтересованными сторонами относительно возможности отсрочки, FIBA активно участвует в этом процессе. Мы понимаем, что поскольку квалификационный процесс был завершен только для женского баскетбола, а впереди еще не менее шести олимпийских отборочных турниров (два для баскетбола 3х3 и четыре для мужского баскетбола), существует растущая потребность в быстром предоставлении ответов. Позиция FIBA остается неизменной: любое решение в этом отношении должно обеспечить безопасные условия участия наших игроков, тренеров и официальных лиц", - сообщает пресс-служба FIBA.