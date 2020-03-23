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Влияние коронавируса на спорт

FIBA: организаторы Олимпийских игр в Токио должны обеспечить безопасность игроков

В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что решение о проведении Олимпиады будет принято в течение четырех недель

ТАСС, 23 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Олимпийских игр в Токио должны обеспечить безопасность баскетболистов на фоне ситуации с коронавирусом. Такую позицию выразила Международная федерация баскетбола (FIBA).

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В понедельник председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори выразил уверенность, что Олимпиада в Токио, которая запланирована на период с 24 июля по 9 августа, не будет отменена. При этом он отметил, что существует возможность переноса соревнований. 22 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение о проведении Олимпиады будет принято в течение четырех недель.

"Что касается Олимпийских игр, то МОК ясно дал понять, что их отмена не стоит на повестке дня. Вчера исполнительный комитет МОК объявил, что он должен начать четырехнедельный этап консультаций с международными федерациями и другими заинтересованными сторонами относительно возможности отсрочки, FIBA активно участвует в этом процессе. Мы понимаем, что поскольку квалификационный процесс был завершен только для женского баскетбола, а впереди еще не менее шести олимпийских отборочных турниров (два для баскетбола 3х3 и четыре для мужского баскетбола), существует растущая потребность в быстром предоставлении ответов. Позиция FIBA остается неизменной: любое решение в этом отношении должно обеспечить безопасные условия участия наших игроков, тренеров и официальных лиц", - сообщает пресс-служба FIBA.

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12 марта FIBA приостановила все соревнования под эгидой организации, включая отборочные турниры к Олимпийским играм.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

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