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Влияние коронавируса на спорт

Директор СШОР в Прохладном: готовы предоставить Ласицкене возможность тренироваться

Чемпионка мира в прыжках в высоту планировала начать подготовку 29 марта в московском УСК ЦСКА, однако из-за пандемии коронавируса руководство армейского клуба приняло решение временно закрыть спортивные сооружения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики продолжает свою работу и готова предоставить трехкратной чемпионке мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене возможность тренироваться. Об этом сообщил ТАСС директор школы Вячеслав Хирьянов.

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Ласицкене, родившаяся и выросшая в Прохладном, планировала начать подготовку 29 марта в московском УСК ЦСКА, однако из-за пандемии коронавируса руководство армейского клуба приняло решение временно закрыть спортивные сооружения.

"Определенные ограничительные меры присутствуют в регионе, - заметил Хирьянов. - Все соревнования в республике отменены до особого распоряжения, но пока никаких ограничений на тренировочные мероприятия нет. Поэтому никаких проблем для тренировок у Марии на данный момент не существует. Если она или ее тренер обратятся к нам, то мы эту ситуацию отработаем на месте".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В Москве в настоящий момент зафиксировано 262 подтвержденных случая заражения, в Кабардино-Балкарии - 2.

Теги
Кабардино-БалкарияВлияние коронавируса на спорт
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