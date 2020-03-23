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КХЛ

Чемпионы мира Кулемин и Яковлев достигли договоренности о новых контрактах с "Металлургом"

По словам первого вице-президента "Металлурга" Сергея Ласькова, игроки пошли навстречу клубу
Николай Кулемин (справа) Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Николай Кулемин (справа)
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска достиг предварительной договоренности о подписании новых соглашений с нападающим Николаем Кулеминым и защитником Егором Яковлевым. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Металлург" не сумел преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, проиграв казахстанскому "Барысу" со счетом 1-4. Кулемин перешел в "Металлург" в июле 2018 года, подписав с клубом трехлетний контракт. Яковлев в мае прошлого года подписал двухлетний контракт.

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"Мы достигли предварительной договоренности с Кулеминым и Яковлевым. Эти игроки пошли нам навстречу. Но контракты пока не подписаны", - сказал Ласьков.

Ранее он рассказал, что предложил шестерым ведущим игрокам "Металлурга" пересмотреть контракты в сторону понижения зарплат в связи с вводимым в КХЛ со следующего сезона жесткого потолка в 900 млн рублей.

Кулемин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), Яковлев - чемпионом мира (2014) и победителем Олимпийских игр 2018 года. Кулемин ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто" и "Айлендерс", Яковлев прошлый сезон провел в клубе НХЛ "Нью-Джерси".

В сезоне-2019/20 Кулемин в 57 матчах регулярного чемпионата набрал по системе "гол+пас" 20 очков (12+8), а в пяти матчах плей-офф забросил одну шайбу. Яковлев в регулярном сезоне в 60 матчах набрал 16 очков (8+8).

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