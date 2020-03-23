Карпов: Непомнящий показывает лучшую игру на начальном отрезке турнира претендентов

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лидерство и отличная форма российского шахматиста Яна Непомнящего являются приятным сюрпризом в начале турнира претендентов на мировую корону, который проходит в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

В понедельник Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня из Китая в партии шестого тура турнира. Пока не завершились партии Александр Грищук (Россия) - Фабиано Каруана (США), Ван Хао (Китай) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Кирилл Алексеенко (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды).

"Три партии, которые Ян выиграл, - просто отличные. Он выступает уверенно и лучший не только по результату, но и по самой игре, - сказал Карпов. - На стартовом отрезке он показывает лучшую игру. И если неудачная игра Дин Лижэня - это сюрприз всего турнира со знаком минус, то такая форма Непомнящего - это приятный сюрприз".

В турнирной таблице лидирует Непомнящий (4,5 очка), далее идут Вашье-Лаграв (3), Ван Хао, Каруана, Грищук (по 2,5), Алексеенко, Гири, Дин Лижэнь (по 2).

В турнире претендентов, который проходит без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, принимают участие восемь шахматистов. Контроль времени классический. На первые 40 ходов участники получают по 100 минут, затем еще 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Соревнования завершатся 3 апреля.