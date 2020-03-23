Вице-канцлер Австрии призвал перенести Олимпийские игры

"Закрываются тренировочные центры во многих (но не во всех) странах. Из-за этого возникают сомнения в том, что участники Игр имеют равные возможности для подготовки. В интересах здоровья всех участников, тренеров и зрителей я призываю отложить проведение Олимпийских игр 2020 года", - отметил Коглер.

ТАСС, 23 марта. Вице-канцлер Австрии, министр культуры и спорта страны Вернер Коглер призвал перенести Олимпийские игры 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Комментарий Коглера приводит агентство Reuters .

Ранее олимпийские комитеты Канады и Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Токио. В воскресенье президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в течение четырех недель организация примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом.

Австрийская сборная на Играх 2016 года разделила 78-е место в неофициальном медальном зачете с девятью командами, завоевав одну бронзовую награду.

Олимпийские игры в Токио запланированы в период с 24 июля по 9 августа. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились почти 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.